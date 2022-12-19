Haberler Haberler Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Hull City'de forma giyen ünlü futbolcu Ozan Tufan'ın başı dertte. Türkiye'de bir galeri aracılığıyla Almanya'dan getirttiği aracını yıllık bakımı için götüren Tufan'ın otomobiline 'usulsüzlük' iddiasıyla el konuldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:00
Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Hull City'de forma giyen ünlü futbolcu Ozan Tufan'ın başı dertte.

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Otomobilini bakıma götürün futbolcu büyük şoka uğradı.

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Türkiye'de bir galeri aracılığıyla Almanya'dan getirttiği aracını yıllık bakımı için götüren Tufan'ın otomobiline 'usulsüzlük' iddiasıyla el konuldu.

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Yaklaşık 200 bin dolarlık spor otomobiline usulsüz ithalat gereği el koyan firma, Ozan Tufan hakkında da şikâyetçi oldu.

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Ozan, otomobilini Almanya'dan satın alıp, usulüne göre Türkiye'ye getirdiğini belgeledi.

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Ancak tüm itirazlarına rağmen otomobilini geri alamadı.

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Firmayı birbirine katan ünlü Futbolcu, hem yaklaşık 4 milyonluk aracından oldu.

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Hem de usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturulacak.

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Hürriyet'in haberine göre Ozan Tufan, şimdi o meşhur repliğini söylüyordur: "Böyle bir şey olabilir mi?"

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

OZAN TUFAN KİMDİR?

Orta sahada oynayan Türk futbolcu Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde doğdu.

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

2022 yılı itibariyle 27 yaşında olan Ozan Tufan, aslen Bursa Orhanelili.

Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Ozan Tufan, Türk milli futbolcu ve şu anda Hull City'de oynuyor.

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