Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni

Hull City'de forma giyen ünlü futbolcu Ozan Tufan'ın başı dertte.
Hull City'de forma giyen ünlü futbolcu Ozan Tufan'ın başı dertte.
Otomobilini bakıma götürün futbolcu büyük şoka uğradı.
Yaklaşık 200 bin dolarlık spor otomobiline usulsüz ithalat gereği el koyan firma, Ozan Tufan hakkında da şikâyetçi oldu.
Ancak tüm itirazlarına rağmen otomobilini geri alamadı.
Firmayı birbirine katan ünlü Futbolcu, hem yaklaşık 4 milyonluk aracından oldu.
Hem de usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturulacak.
Hürriyet'in haberine göre Ozan Tufan, şimdi o meşhur repliğini söylüyordur: "Böyle bir şey olabilir mi?"
OZAN TUFAN KİMDİR?
Orta sahada oynayan Türk futbolcu Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde doğdu.
2022 yılı itibariyle 27 yaşında olan Ozan Tufan, aslen Bursa Orhanelili.
Ozan Tufan, Türk milli futbolcu ve şu anda Hull City'de oynuyor.
Profesyonel olarak futbola adım atışı ise Bursaspor ile oldu.
Ozan Tufan'ın boyu 1.79 metre.