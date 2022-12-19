ARALIK AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MB ARALIK FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay politika faizini düşüren Merkez Bankası'nın aralık ayı için alacağı karar merakla beklenirken arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte ekonomistlerin tahminleri ve Merkez Bankası toplantı tarihi...

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 22 Aralık 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün faiz kararının duyurulması bekleniyor.

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

24 Kasım'da yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Banka, 150 baz puanlık artırıma giderek haftalık repo faizini (politika faizi) yüzde 9 seviyesine çekti. Böylelikle, Merkez Bankası faizi 26 ay sonra tek haneye indirmiş oldu.