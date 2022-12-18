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İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 18 Aralık 2022 günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 09:36
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 18 Aralık 2022 günü Namaz Saatleri

İmsak vakti:👉 06.45

Güneşin doğuşu:👉 08.17

Öğle vakti:👉 13.07

İkindi vakti:👉 15:25

Akşam vakti:👉 17.44

Yatsı vakti:👉 19.11

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Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

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