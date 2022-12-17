SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Sivas'ta kura çekilişleri 16-17 Aralık tarihlerinde yapıldı. Doğanşar, Divriği, Gemerek 2. Etap, Gemerek Sızır, Gürün, Hafik, Kangal, Yıldızeli, Zara ve İmranlı ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Sivas TOKİ kura çekiliş sonuçları, Sivas TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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SİVAS İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- DOĞANŞAR: 67 konut
- DİVRİĞİ 3. ETAP: 170 konut
- GEMEREK 2. ETAP: 197 konut
- GEMEREK SIZIR: 111 konut
- GÜRÜN 2. ETAP: 203 konut
- HAFİK 2. ETAP: 110
- KANGAL 2. ETAP: 175 konut
- YILDIZELİ 3. ETAP: 206 konut
- ZARA 3. ETAP: 260 konut
- İMRANLI 2. ETAP: 157 konut