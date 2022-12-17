Haberler Haberler SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas kazananlar isim listesi

SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğ TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Sivas'ta yapılan kura çekilişi tamamlanıyor. Doğanşar, Divriği, Gemerek 2. Etap, Gemerek Sızır, Gürün, Hafik, Kangal, Yıldızeli, Zara ve İmranlı ilçelerinde yapılacak bin 656 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Sivas TOKİ kura çekiliş sonuçları, Sivas TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Sivas'ta kura çekilişleri 16-17 Aralık tarihlerinde yapıldı. Doğanşar, Divriği, Gemerek 2. Etap, Gemerek Sızır, Gürün, Hafik, Kangal, Yıldızeli, Zara ve İmranlı ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Sivas TOKİ kura çekiliş sonuçları, Sivas TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ SİVAS KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SİVAS İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • DOĞANŞAR: 67 konut
  • DİVRİĞİ 3. ETAP: 170 konut
  • GEMEREK 2. ETAP: 197 konut
  • GEMEREK SIZIR: 111 konut
  • GÜRÜN 2. ETAP: 203 konut
  • HAFİK 2. ETAP: 110
  • KANGAL 2. ETAP: 175 konut
  • YILDIZELİ 3. ETAP: 206 konut
  • ZARA 3. ETAP: 260 konut
  • İMRANLI 2. ETAP: 157 konut
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