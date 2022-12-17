Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 17 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 17 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 17 Aralık Cumartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
İSKİ SU KESİNTİSİ – 17 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 17 Aralık Cumartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

17 ARALIK 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin resmi internet sitesinde, 17 Aralık Cumartesi 2022 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

DİĞER
Sevgiliye çağrı! Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir uzun süredir evlilik hayali kuruyor!
Çağla Şıkel'e Edis'le aşk iddiaları soruldu bakın ne yaptı! Edis'in evlilik teklif ettiği iddia edilmişti aracın kapısına kadar gelmesini bekleyen Çağla...
Derbinin kadrosunda olacak mı? İşte son durum
Beşiktaş ve G.Saray o ismin peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (17 Aralık Cumartesi)
Sivas TOKİ kura çekilişi CANLI izle
SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları (TOKİ Sivas kazananlar isim listesi)
Giresun TOKİ kura çekilişi canlı izle
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyol devinde hedef Osayi-Samuel! İspanyol devinde hedef Osayi-Samuel! 09:44
Derbinin kadrosunda olacak mı? İşte son durum Derbinin kadrosunda olacak mı? İşte son durum 09:44
Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi 09:09
G.Saray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün... G.Saray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün... 09:08
Beşiktaş ve G.Saray o ismin peşinde! Beşiktaş ve G.Saray o ismin peşinde! 08:13
Çarpıcı yorum! "Keşke Güneş'in yanında..." Çarpıcı yorum! "Keşke Güneş'in yanında..." 07:52
Daha Eski
A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! 01:09
Kaplan’ın talihsizliği Kaplan’ın talihsizliği 00:46
Göztepe kendine geldi Göztepe kendine geldi 00:45
Jesus paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı Jesus paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı 00:36
A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! 00:24
Itoudis: Savaşmaya devam edeceğiz Itoudis: Savaşmaya devam edeceğiz 00:07