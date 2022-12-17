Haberler Haberler GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Giresun TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Giresun isim listesi

GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Giresun TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Giresun isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 17 Aralık Cumartesi günü Giresun'da çekiliyor. Peki Giresun TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Giresun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Giresun TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Giresun isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 17 Aralık Cumartesi günü Giresun kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Giresun TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Giresun isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ GİRESUN CANLI İZLE

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GİRESUN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Giresun'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 4 farklı ilçede, 1.450 adet inşa edilecek.

  • ALUCRA 3. ETAP: 63 konut
  • BULANCAK 3. ETAP: 200 konut
  • GÖRELE ÇAVUŞLU: 96 konut
  • MERKEZ: 1.091 konut
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