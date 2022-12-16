Haberler Haberler SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Sivas TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas isim listesi

SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Sivas TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 16 Aralık Cuma günü Sivas'ta çekiliyor. Peki Sivas TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Sivas TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 09:50
SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Sivas TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 16 Aralık Cuma günü Sivas kurası yapılıyor. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Sivas TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Sivas isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SİVAS CANLI İZLE

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SİVAS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Sivas'ta ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ilk etabında kapsamında konutlar, 10 farklı ilçede, 1.656 adet inşa edilecek.

  • DOĞANŞAR: 67 konut
  • DİVRİĞİ 3. ETAP: 170 konut
  • GEMEREK 2. ETAP: 197 konut
  • GEMEREK SIZIR: 111 konut
  • GÜRÜN 2. ETAP: 203 konut
  • HAFİK 2. ETAP: 110
  • KANGAL 2. ETAP: 175 konut
  • YILDIZELİ 3. ETAP: 206 konut
  • ZARA 3. ETAP: 260 konut
  • İMRANLI 2. ETAP: 157 konut

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