DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM KPSS DHBT sonuç ekranı

KPSS DHBT sınavının geride kalmasının ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yaptığı atamalar için belirleyici kriter olan KPSS DHBT sınavı hakkında arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Peki DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS DHBT sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...

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DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ve binlerce adayın katılım sağladığı KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM'nin takviminde yer aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık Cuma günü açıklanacak.

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Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2022 KPSS DHBT KONULARI

DHBT-1

İslam İnanç Esasları

İslam İbadet Esasları

Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

Siyer

İslam Ahlakı

DHBT-2 (İmam Hatip Lisesi mezunları)