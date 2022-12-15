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ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Çorum TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çorum kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğ TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Çorum'da yapılan kura çekilişi tamamlanıyor. Alaca, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Merkez, Oraköy Aşdağul, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde yapılacak bin 880 adet konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan ÇorumTOKİ kura çekiliş sonuçları, Çorum TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çorum kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:00
ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Çorum TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çorum kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Çorum'da kura çekilişleri 14-15 Aralık tarihlerinde yapılıyor. Alaca, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Merkez, Oraköy Aşdağul, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Çorum TOKİ kura çekiliş sonuçları, Çorum TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çorum kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ÇORUM KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇORUM İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • ALACA 3. ETAP: 200 konut
  • DODURGA 3. ETAP: 72 konut
  • İSKİLİP: 204 konut
  • KARGI 3. ETAP: 120 konut
  • LAÇİN: 78 konut
  • MECİTÖZÜ: 80 konut
  • MERKEZ: 382 konut
  • ORTAKÖY AŞDAĞUL: 50 konut
  • ORTAKÖY: 80 konut
  • OSMANCIK 5. ETAP: 210 konut
  • SUNGURLU: 253 konut
  • UĞURLUDAĞ 3. ETAP: 151 konut

ÇORUM ORTAKÖY VE LAÇİN'de başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmamasına karar verildi.

ÇORUM MERKEZ - SUNGURLU - OSMANCIK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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