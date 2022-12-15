ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Çorum TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çorum kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Çorum'da kura çekilişleri 14-15 Aralık tarihlerinde yapılıyor. Alaca, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Merkez, Oraköy Aşdağul, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Çorum TOKİ kura çekiliş sonuçları, Çorum TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çorum kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ÇORUM KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ÇORUM İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- ALACA 3. ETAP: 200 konut
- DODURGA 3. ETAP: 72 konut
- İSKİLİP: 204 konut
- KARGI 3. ETAP: 120 konut
- LAÇİN: 78 konut
- MECİTÖZÜ: 80 konut
- MERKEZ: 382 konut
- ORTAKÖY AŞDAĞUL: 50 konut
- ORTAKÖY: 80 konut
- OSMANCIK 5. ETAP: 210 konut
- SUNGURLU: 253 konut
- UĞURLUDAĞ 3. ETAP: 151 konut
ÇORUM ORTAKÖY VE LAÇİN'de başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmamasına karar verildi.
ÇORUM MERKEZ - SUNGURLU - OSMANCIK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN