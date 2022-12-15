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BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR 2023? | Milli Piyango bu sene büyük ikramiye kaç TL? - MPİ çeyrek, yarım, tam bilete ne kadar para çıkar?

Milli Piyango İdaresi tarafından her sene yılbşaında gerçekleştirilen büyük çekiliş için heyecna dorukta. Binlerce vatandaşın hayalını kurduğu büyük ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Bilet alanlar çeşitli hayallerle büyük ikramiyenin sahibi olmaları halinde neler yapacağını düşünürken arama motorlarında araştırılan 'Büyük ikramiye ne kadar 2023? Milli Piyango bu sene büyük ikramiye kaç TL? - MPİ çeyrek, yarım, tam bilete ne kadar para çıkar? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 14:00
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR 2023? | Milli Piyango bu sene büyük ikramiye kaç TL? - MPİ çeyrek, yarım, tam bilete ne kadar para çıkar?

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR 2023? | Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango İdaresi tarafından büyük ikramiye çekilişi ypaılacak biletlerin satışı da hız kazandı. Her sene zengin olma hayali kuran vatandaşların rüyalarını süsleyen büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ise merak konusu. Peki 'Büyük ikramiye ne kadar 2023? Milli Piyango bu sene büyük ikramiye kaç TL? - MPİ çeyrek, yarım, tam bilete ne kadar para çıkar? İşte tüm merak edilenler...

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MİLLİ PİYANGO BU SENE BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ TL?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

MPİ, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğunu bildirildi.

MPİ ÇEYREK, YARIM, TAM BİLETE NE KADAR PARA ÇIKAR?

Milli Piyango çekilişlerinde çeyrek bilet ikramiyenin dörtte birini yani çeyreğini veriyor. Bu sene büyük ikramiye 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirlendiğinden, büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi durumunda talihlinin alacağı para 348 milyon 975 bin TL olacak. Yarım bilet sahibi talihlinin alacağı tutar ise büyük ikramiyenin yarısı kadar olacak. Büyük ikramiye isabet etmesi halinde talihlilerin alacakları tutarlar şöyle:

TAM BİLET: 1 milyar 395 milyon 900 bin TL

YARIM BİLET: 697 milyon 950 bin TL

ÇEYREK BİLET: 348 milyon 975 bin TL

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Tam Bilet: 200 TL

Yarım Bilet: 100 TL

Çeyrek Bilet: 50 TL

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