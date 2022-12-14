Haberler Haberler PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak!

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahir Kirişçi, detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından başvuru koşulları ve başvuru süreci araştırılmaya başlandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 15:51 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 15:51
PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli personel alımı yapacak. Binlerce kişi, bu gelişme ile birlikte detayları araştırıyor. Özellikle başvuru şartları ve detayları merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanı Vahir Kirişçi, sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi. Ayrıca, "Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta neler yaşanıyor? Caner Erkin için bomba sözler! "Onu isteyen yok"
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Masadaki rakam ne? İşte takvim.com.tr farkıyla transferin tüm detayları
TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı
G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (14 Aralık)
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi!
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? 15:27
Altınordu'da Kahraman dönemi sona erdi Altınordu'da Kahraman dönemi sona erdi 15:24
Almanya'da tutunamadı! Ezeli rakip kapıyor Almanya'da tutunamadı! Ezeli rakip kapıyor 15:09
Hazırlık maçlarında göze giremedi! Taraftar tepkili Hazırlık maçlarında göze giremedi! Taraftar tepkili 14:45
Karate ve güreşten sonra karma dövüşte de zirvede Karate ve güreşten sonra karma dövüşte de zirvede 14:33
Bahçeşehir Koleji - Bilbao Berri Basket maçı saat kaçta? Bahçeşehir Koleji - Bilbao Berri Basket maçı saat kaçta? 14:23
Daha Eski
Belçika teknik direktörlük için iş ilanı açtı! Belçika teknik direktörlük için iş ilanı açtı! 14:12
Türk Telekom - London Lions maçı saat kaçta? Türk Telekom - London Lions maçı saat kaçta? 14:09
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl hedefini açıkladı! Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl hedefini açıkladı! 14:07
TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı 13:32
G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi 13:22
Ferdi'nin gözü o transferde! Gelirse... Ferdi'nin gözü o transferde! Gelirse... 12:48