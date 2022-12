KIZILELMA İLK UÇUŞUNU YAPTI! | Kızlelma insansız savaş uçağı özellikleri ne?

Baykar tarafından üretilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, ilk kez havalandı. Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla uçuş görüntülerini paylaştı. Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı. Peki, Kızılelma nedir? Kızlelma insansız savaş uçağı özellikleri ne?

KIZILELMA NEDİR? KIZLELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NE?

Kızılelma, Türkiye'nin ilk insansız savaş aracıdır. Tamamen yerli ve özgündür. Bayraktar Kızılelma'nın özellikleri merak edilmektedir. Kızılelma'nın özellikleri şu şekilde;

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️🍎🚀



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz