KIZILELMA İLK UÇUŞUNU YAPTI! | Kızlelma insansız savaş uçağı özellikleri ne?

Baykar tarafından üretilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, ilk kez havalandı. Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla uçuş görüntülerini paylaştı. Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı. Peki, Kızılelma nedir? Kızlelma insansız savaş uçağı özellikleri ne?

KIZILELMA NEDİR? KIZLELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NE?

Kızılelma, Türkiye'nin ilk insansız savaş aracıdır. Tamamen yerli ve özgündür. Bayraktar Kızılelma'nın özellikleri merak edilmektedir. Kızılelma'nın özellikleri şu şekilde;

Genel özellikler (Kızılelma-A)

Teknik Özellikler

Mürettebat: Yok

Uzunluk: 14,7 metre (48 ft)

Yükseklik: 3,3 metre (11 ft)

Kanat açıklığı: 10 metre (33 ft)

Azami kalkış ağırlığı: 6.000 kilogram (13.000 lb)

Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kilogram (3.300 lb)

Güç kaynağı: 1 × Ivchenko-Progress AI-25TLT, artyakıcısız turbofan motor

Artyakıcı olmadan itki gücü: 1 × 1.720 kilograms-force (16,9 kN; 3.800 lbf)

Performans

Seyir hızı: 0,6 Mach - 735 kilometre/saat (397 kn)

Maksimum hız: 0,9 Mach - 1.100 kilometre/saat (590 kn)

Muharebe yarıçapı: 500 deniz mili (930 km)

Operasyonel irtifa: 35.000 fit (11.000 m)

Maksimum irtifa: 45.000 fit (14.000 m)

Havada kalış süresi: 5 saat