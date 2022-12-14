Haberler Haberler 📺Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 27. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 27. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 27. ve en son yayınlanan bölümü...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 12:51
📺Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktaydı. Kasaba Doktoru 14 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 27. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 27. BÖLÜM KONUSU

Şeref'in ölümü başta Hakan olmak üzere herkesi derinden sarsar.

Yalçın'a karşı öfkeli olan Hakan sadece babasının ölümünden değil, elinin durumundan da Yalçın'ı sorumlu tutar.

Nazlı, ameliyatta bir ihmal yapıldığını iddia eder ve Leyla'yı suçlar.

Leyla suçluluk duygusuyla girdiği bir ameliyatta hata yapar. Ömer'in müdahalesiyle hasta kurtulur ama Leyla kendini kötü hissetmektedir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

Leyla, Ömer'in desteği ile Nazlı'nın karşısına çıkar ve kendini savunur. Durumu öğrenen Hakan asistanlarına tepki gösterir fakat içine kurt düşer.

Zeynep'in evlat edinme süreci için sosyal hizmetlerden gelen görevli bu ana şahit olunca Mine ne yapacağını şaşırır.

Hakan durumu kurtarır fakat yapacağı başka bir hata tüm süreci sıkıntıya sokacaktır.

Leyla ile Ömer'in arası düzelirken zaten babasından yana dertli olan Berk, Nazlı'dan beklediği desteği göremeyince araları açılır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

Hakan adaleti sağlamak için bir plan yapar, üstelik bu sefer gizli bir ortağı vardır. Hakan'ın planı Yalçın'ı köşeye sıkıştırır fakat Yalçın'ın sınırı yoktur. Hakan adaleti sağlayabilecek ve ailesini Yalçın'dan koruyabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında kavga etti! Seren Serengil'in çenesi kilitlendi
Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Şiddetli yağış geliyor... HAVA DURUMU
Mertens'ten transfer itirafı! "Reddettim"
Derbi öncesi dikkat çeken detay!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Asgari ücret üçüncü toplantı ne zaman?
EYT'de 3 koşul sağlandı: Milyonların gözü 26 Aralık'ta!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Aralık)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi'nin gözü o transferde! Gelirse... Ferdi'nin gözü o transferde! Gelirse... 12:48
Maaşı belli oldu! Şaşırtan rakam Maaşı belli oldu! Şaşırtan rakam 12:12
Belözoğlu biletini kesti! Kadro dışı kaldı Belözoğlu biletini kesti! Kadro dışı kaldı 11:52
Derbi öncesi dikkat çeken detay! Derbi öncesi dikkat çeken detay! 11:26
Mertens'ten transfer itirafı! "Reddettim" Mertens'ten transfer itirafı! "Reddettim" 11:17
FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi! FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi! 10:55
Daha Eski
Anadolu Efes - Baskonia maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Baskonia maçı saat kaçta? 10:29
Pedro'ya flaş çağrı! "Dön ve bizi kurtar" Pedro'ya flaş çağrı! "Dön ve bizi kurtar" 10:27
Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası! Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası! 10:03
Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? 09:58
Rashica için flaş açıklama! "G.Saray'da..." Rashica için flaş açıklama! "G.Saray'da..." 09:55
Avcı Bartra'nın alternatifini buldu! Stoperde... Avcı Bartra'nın alternatifini buldu! Stoperde... 09:39