Haberler Haberler ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Çorum TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çorum isim listesi

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Çorum TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çorum isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 14 Aralık Çarşamba günü Çorum'da çekiliyor. Peki Çorum TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Çorum TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 09:50
ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Çorum TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çorum isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 14 Aralık Çarşamba günü Çorum kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Çorum TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Çorum isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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ÇORUM HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Çorum'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 farklı ilçede, 1.880 adet inşa edilecek.

  • ALACA 3. ETAP: 200 konut
  • DODURGA 3. ETAP: 72 konut
  • İSKİLİP: 204 konut
  • KARGI 3. ETAP: 120 konut
  • LAÇİN: 78 konut
  • MECİTÖZÜ: 80 konut
  • MERKEZ: 382 konut
  • ORTAKÖY AŞDAĞUL: 50 konut
  • ORTAKÖY: 80 konut
  • OSMANCIK 5. ETAP: 210 konut
  • SUNGURLU: 253 konut
  • UĞURLUDAĞ 3. ETAP: 151 konut

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