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ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI NE ZAMAN? | Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır? – Asgari ücret toplantı tarihleri

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 2023 asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyoe. Asgari ücret tespit komisyonunun 14 Aralık Çarşamba günü yapacağını duyurduğu ikinci toplantının ardından vatandaşlar, üçüncü toplantı tarihini merak ediyor. Peki asgari ücret üçüncü toplantısı ne zaman? Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır? İşte Asgari ücret toplantı tarihleri ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:20
ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI NE ZAMAN? | Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır? – Asgari ücret toplantı tarihleri

Asgari ücretli çalışanların yanı sıra enflasyona olan etkisi nedeniyle birçok vatandaşı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret için yolun sonuna gelindi. Asgari ücret tespit komisyonu 7 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından rakam vermezken ikinci toplantının 14 Aralık'ta yapılacağı biliniyor. Yılın son ayında, tüm toplantılarını gerçekleştirmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı, en büyük gündem maddelerinden bir tanesi. Bu sebeple vatandaşlar, kararın çıkacağı asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının tarihlerini araştırıyor. Peki asgari ücret üçüncü toplantısı ne zaman? Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır? İşte Asgari ücret toplantı tarihleri ve detaylar...

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ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Toplantıların ilki, 7 Aralık'ta yapıldı. İkinci toplantının tarihi ise 14 Aralık olarak duyurulurken üçüncü toplantının ne zaman olacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı. İkinci toplantının sonunda yapılacak basın açıklamasıyla üçüncü toplantı tarihinin duyurulacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret üçüncü toplantısının tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Asgari ücretin belirlendiği, asgari ücret tespit komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik grubu kapsıyor. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılım sağladığı toplantılarda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılıyor.

Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU KAÇ KEZ TOPLANIR?

Asagari Ücret Tespit Komisyonu, yılın son ayında, toplam 4 toplantı gerçekleştiriyor. Bu 4 toplantının sonucunda işçi, işveren ve hükümet kesiminin birlik olduğu fikir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor. Başkan Erdoğan, yılın son günlerinde yeni zamlı asgari ücreti kamuyouna açıklıyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHLERİ

2023 yılında belirlenen asgari ücret toplantı tarihleri şöyle:

  • 1. Toplantı: 7 ARALIK
  • 2. Toplantı: 14 ARALIK

3. ve 4. toplantı tarihleri henüz belli değil.

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene 2022 zammı belirlemek için şu tarihlerde toplanmıştı:

  • 1. Toplantı: 1 ARALIK 2022
  • 2. Toplantı: 7 ARALIK 2022
  • 3. Toplantı: 9 ARALIK 2022
  • 4. Toplantı: 14 ARALIK 2022

2023 ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Böylece çalışanlara verilen AGİ yardımı da kalkmış oldu.

🔴NET Asgari Ücret: 8 BİN 500 TL

🔴BRÜT Asgari Ücret: 10 BİN TL

🔴İşverene MALİYETİ: 11 BİN 750 TL

NET Asgari Ücret: 8 BİN 750 TL

BRÜT Asgari Ücret: 10 BİN 294 TL

İşverene MALİYETİ: 12 BİN 95 TL

🔵NET Asgari Ücret: 8 BİN 250 TL

🔵BRÜT Asgari Ücret: 9 BİN 706 TL

🔵İşverene MALİYETİ: 11 BİN 404 TL

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