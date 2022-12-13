Haberler Haberler SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Samsun TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kazananlar isim listesi

SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Samsun TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğ TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Samsun'da yapılan kura çekilişi tamamlanıyor. Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Havza, Kavak, Merkez ve Ondokuzmayıs ilçelerinde yapılacak 3 bin 950 adet konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları, Samsun TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 07:28 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 07:50
SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Samsun TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Samsun'da kura çekilişleri 12-13-14 Aralık tarihlerinde yapılıyor. Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Havza, Kavak, Merkez ve Ondokuzmayıs ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları, Samsun TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ SAMSUN KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SAMSUN İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • BAFRA: 500 konut
  • CANİK: 320 konut
  • ÇARŞAMBA: 500 konut
  • HAVZA: 150 konut
  • İLKADIM: 200 konut
  • KAVAK: 200 konut
  • SAMSUN MERKEZ: 1700 konut
  • ONDOKUZMAYIS: 380 konut

SAMSUN İLÇELERE GÖRE KURA TARİHLERİ

  • 12 Aralık: İlkadım, Merkez
  • 13 Aralık: Bafra, Canik, Çarşamba
  • 14 Aralık: Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık
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