SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Samsun TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Samsun'da kura çekilişleri 12-13-14 Aralık tarihlerinde yapılıyor. Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Havza, Kavak, Merkez ve Ondokuzmayıs ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları, Samsun TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Samsun kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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SAMSUN İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- BAFRA: 500 konut
- CANİK: 320 konut
- ÇARŞAMBA: 500 konut
- HAVZA: 150 konut
- İLKADIM: 200 konut
- KAVAK: 200 konut
- SAMSUN MERKEZ: 1700 konut
- ONDOKUZMAYIS: 380 konut
SAMSUN İLÇELERE GÖRE KURA TARİHLERİ
- 12 Aralık: İlkadım, Merkez
- 13 Aralık: Bafra, Canik, Çarşamba
- 14 Aralık: Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık