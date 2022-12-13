KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK | Kosgeb Yerli Dijital Teknolojilere destek verecek! Bakan Varank açıkladı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, işletemelere 2 milyon liraya kadar destek verileceğini açıkladı. İşte detaylar...

KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK Mİ VERİLECEK?

KOBİ'lerle ilgili önemli bir projeyi açıklayan Bakan Varank, "KOBİ Gelişim Destek Programı İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısı kapsamında yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerimize ve dijital teknolojilerden faydalanmak isteyen KOBİ'lerimize 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. KOBİ'lerimiz bugün itibarıyla KOSGEB'in sitesinden destek programına başvurabilirler. Açıkladığımız bu paketin KOBİ'lerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

KOSGEB KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

Kosgeb internet sitesinde yer alan bilgilere göre, akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

- KOBİ'lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri İmalat Sanayinde Siber Güvenlik İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

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