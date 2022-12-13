Haberler Haberler KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK | Kosgeb Yerli Dijital Teknolojilere destek verecek! Bakan Varank açıkladı...

KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK | Kosgeb Yerli Dijital Teknolojilere destek verecek! Bakan Varank açıkladı...

Son dakika açıklaması... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında İmalat Sanayii Dijitalleşme çağrısını yeniden açacağını açıkladı. Yerli teknolojiler için 2 Milyon TL'ye kadar destek verilecek. İşte Bakan Varank'ın açıklaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 15:20
KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK | Kosgeb Yerli Dijital Teknolojilere destek verecek! Bakan Varank açıkladı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, işletemelere 2 milyon liraya kadar destek verileceğini açıkladı. İşte detaylar...

KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK Mİ VERİLECEK?

KOBİ'lerle ilgili önemli bir projeyi açıklayan Bakan Varank, "KOBİ Gelişim Destek Programı İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısı kapsamında yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerimize ve dijital teknolojilerden faydalanmak isteyen KOBİ'lerimize 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. KOBİ'lerimiz bugün itibarıyla KOSGEB'in sitesinden destek programına başvurabilirler. Açıkladığımız bu paketin KOBİ'lerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

KOSGEB KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

  • Kosgeb internet sitesinde yer alan bilgilere göre, akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.
  • Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

- KOBİ'lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

  1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
  2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
  3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
  4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
  5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
  6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
  7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
  8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

👉BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Ebru Gündeş fotoğrafçısının kurbanı oldu! Gıdıyı yok edeceğim derken,,, Sosyal medyanın diline fena düştü!
Instagram'ı sallayan yapay zeka ile avatar yapımı ünlülere de sıçardı! Seda Sayan mı Merve Boluğur mu Defne Samyeli mi? En avatar kim?
Nelsson ile kritik görüşme! Ocak ayında...
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski G.Saraylı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! 2023 yılında öğretmen ataması olacak mı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta?
FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? İşte beklenti ve tahminler!
KYK burs, kredi ne kadar oldu 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Espor Dünya Finalleri İstanbul'da başlıyor Espor Dünya Finalleri İstanbul'da başlıyor 15:12
Sabri Çelik MHK Kış Semineri'nde konuştu Sabri Çelik MHK Kış Semineri'nde konuştu 14:35
Göztepe ve F.Bahçe transfer masasına oturacak Göztepe ve F.Bahçe transfer masasına oturacak 14:30
Ahmet Yılmaz'ın hedefinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları var Ahmet Yılmaz'ın hedefinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları var 14:26
Ömer Faruk Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu! Ömer Faruk Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu! 13:45
F.Bahçe'de stoper harekatı! Listede 3 yıldız F.Bahçe'de stoper harekatı! Listede 3 yıldız 13:19
Daha Eski
Milli atlet Aras Kaya'da yasaklı madde çıktı Milli atlet Aras Kaya'da yasaklı madde çıktı 13:09
Nelsson ile kritik görüşme! Ocak ayında... Nelsson ile kritik görüşme! Ocak ayında... 12:09
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:44
Trabzonsporlu Bakasetas’a ülkesinden ödül Trabzonsporlu Bakasetas’a ülkesinden ödül 11:43
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski G.Saraylı... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski G.Saraylı... 11:13
Kartal'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer... Kartal'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer... 10:49