Haberler Haberler SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Samsun TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Samsun isim listesi

SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Samsun TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Samsun isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 12 Aralık Pazartesi günü Samsun'da çekiliyor. Peki Samsun TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 10:00
SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Samsun TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Samsun isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 12 Aralık Pazartesi günü Samsun kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Samsun TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Samsun isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SAMSUN CANLI İZLE

SAMSUN TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SAMSUN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Samsun'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 8 farklı ilçede, 3 bin 950 adet inşa edilecek.

  • BAFRA: 500 konut
  • CANİK: 320 konut
  • ÇARŞAMBA: 500 konut
  • HAVZA: 150 konut
  • İLKADIM: 200 konut
  • KAVAK: 200 konut
  • SAMSUN MERKEZ: 1700 konut
  • ONDOKUZMAYIS: 380 konut

DİĞER
Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçları eşleşmeleri ve maç programı
Aile kasasından 2 milyonluk hırsızlık! Küstüğü baba evine döndü ortalık karıştı
F.Bahçe'de son durum ne? İşte dönüş maçları!
Transferin gözdesiydi! Cimbom'dan Samet için son hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2022 asgari ücret ne zaman açıklandı?
Aralık Dolunayı ne zaman, hangi burçları nasıl etkileyecek?
Kabine gündeminde EYT ve asgari ücret var!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 12 Aralık Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (12 Aralık Pazartesi)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Pendikspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 09:43
Muslera'ya kötü haber! O isimden açıklama geldi Muslera'ya kötü haber! O isimden açıklama geldi 09:36
F.Bahçe'de son durum ne? İşte dönüş maçları! F.Bahçe'de son durum ne? İşte dönüş maçları! 09:30
Kartal'da Saiss endişesi! O maçları kaçırabilir Kartal'da Saiss endişesi! O maçları kaçırabilir 07:58
Fas'ın yıldızı F.Bahçe'ye! Fas'ın yıldızı F.Bahçe'ye! 07:02
Kartal tek attı Kartal tek attı 01:14
Daha Eski
G.Saray'da kampın yıldızı Yusuf Demir! G.Saray'da kampın yıldızı Yusuf Demir! 23:28
Atiba'nın yerine gelecek! Kanno'nun aklı Kartal'da Atiba'nın yerine gelecek! Kanno'nun aklı Kartal'da 23:19
Transferin gözdesiydi! Cimbom'dan Samet için son hamle Transferin gözdesiydi! Cimbom'dan Samet için son hamle 22:41
İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık 22:36
Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız 22:34
Redmond attı Beşiktaş kazandı! Redmond attı Beşiktaş kazandı! 22:27