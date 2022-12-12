Haberler Haberler EYT'DE DİKKAT ÇEKEN TARİH: Milyonların gözü 26 Aralık'ta! 3 koşul sağlandı sırada yaş şartı var! Son Dakika EYT Haberleri...

EYT'DE DİKKAT ÇEKEN TARİH: Milyonların gözü 26 Aralık'ta! 3 koşul sağlandı sırada yaş şartı var! Son Dakika EYT Haberleri...

Emeklilikte Yaşa Takılan 1,5 milyon vatandaşın gözü kulağı yeni yıl öncesi açıklanması beklenen kararda. 2023 asgari ücret zammının ardından ülkenin en büyük gündem maddesini oluşturan EYT'de yaş sınırının kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, yeni gelecek düzenlemeyi heyecanla bekliyor. İşte son dakika EYT haberleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 17:30
EYT'DE DİKKAT ÇEKEN TARİH: Milyonların gözü 26 Aralık'ta! 3 koşul sağlandı sırada yaş şartı var! Son Dakika EYT Haberleri...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılması beklenen EYT düzenlemesinde nefesler tutuldu. Aralık ayında Kabine'nin ilk toplantısı 12 Aralık'ta yapılırken ana gündem maddeleri arasında asgari ücret ile EYT yer aldı. 1,7 milyonu doğrudan olmak üzere yaklaşık 4 milyon kişiye etki edecek olan EYT düzenlemesinin yeni yıla girilmeden kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Yaş sınırının en büyük merak konusu olduğu EYT ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizde derledik.

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OCAK'TA 1.8 MİLYONU BULACAK

Başkan Recep Tayiyp Erdoğan başkanlığında, yılın son ayının ilk Kabine Toplantısı'nın yapılmasıyla ana gündem maddesi olan EYT hakkında araştırmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen EYT çalışmaları 2022'nin son 6 ayında hız kazanırken Haziran ayı itibarıyla EYT düzenlemesine tabi olacak 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,5 milyon kişi olduğu biliniyor. Ocak 2023'te 1,7-1,8 milyon kişiye yükselmesi beklenen EYT'lilere yapılacak düzenlemede yaş şartının ne olacağı ise en büyük merak konusu.

"HEM İŞÇİ HEM İŞVERENİ DİNLEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin öncülüğünde yapılacak EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Hem işçi hem işveren hem de devlet hazinesini direkt olarak etkileyen EYT düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, Ocak ayı gelmeden EYT yasasının meclise gelmesinin planlandığını ve düzenlemenin en kapsamlı şekilde olacağını vurgulamıştı. Hem işçi hem de işverenin dinleneceğinin altını çizen Bakan Bilgin, yaş şartı kalktığı zaman emeklilik için 1,6 milyonu aşkın hak sahibi olduğunu belirtti.

SADECE İNCE DETAYLAR KALDI

Teknik boyutu tamamlanan EYT düzenlemesinde, yılın son ayının da yarılanmasıyla yalnızca ince detaylar kaldığı bilinirken en çok merak edilen konu ise yaş sınırı. Yaş şartının tamamen kalkması halinde özel sektöre ve kamuya yansıyacak yükün değerlendirilmesi sonrası taslaklar masaya yatırılacak.

MİLYONLARIN GÖZÜ 26 ARALIK'TA

Yılın son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı'nda sonuç çıkmaması halinde bu tarihte hem asgari ücret hem de EYT şartları için açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar için son toplantı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmış, bu toplantı çalışmayı teknik olarak yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bütçe konusunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ve işin siyasi boyutunu değerlendiren Ak Parti kurmaylarının katılması nedeniyle öne çıkmıştı.

KADINLARDA 48, ERKEKLERDE 50 YAŞ ŞARTI

Bakan Bilgin'in teknik konularda, Bakan Nebati'nin ise bütçe konusunda verilerini paylaştığı toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar için geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Bakan Bilgin yaş şartı olmadığı takdirde emeklilik koşullarını açıklarken, EYT yasası için yapılan toplantı, yaş şartını yeniden gündeme getirdi. Konuşulan yaş aralıkları kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı oldu.

EYT'DE KESİNLEŞEN 3 KOŞUL

Çalışmanın Aralık ayı içerisinde veya yeni yılın ilk ayında Meclis'e sunulması beklenrken yasanın 1 Ocak 2023'ü kıstas alarak yürürlükte olması bekleniyor. EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 koşul ise şöyle:

🔼8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olması
🔼Prim gününün tam olması
🔼Sigortalılık süresinin dolmuş olması

Yaş şartının olup olmayacağı ise henüz bilinmezken konuya ilişkin son açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

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