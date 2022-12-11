YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 1 Ocak resmi tatil mi 2023? | 1 Ocak özel sektör çalışanlarına tatil mi? - 2023 yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

Miladi Takvim'e göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul eidlen 1 Ocak tarihine sayılı günler kala birçok vatandaşı yılbaşı heyecanı sardı. Kimilerinin kutlamayla geçireceği, kimi insanlar için ise herhangi bir anlam ifade etmeyen yılbaşı için arama motorlarında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Peki yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi 2023? | 1 Ocak özel sektör çalışanlarına tatil mi? - 2023 yılbaşı tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

🎃2023 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?🎃

Yeni yıl heyecanı tüm dünyayı sardı. Aralık ayının ortalanmasıyla birlikte yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar, yılbaşı planlarını netleştiriyor. Miladi Takvim kullanan ülkelerde, bütün yılın güzel geçmesi amacıyla, yılın ilk günü olan 1 Ocak'ın ilk saatlerinin neşe içinde geçirilerek kutlandığı yılbaşı tatili bu yıl hafta sonu yaşanacak. 31 Aralık günü Cumartesi, 1 Ocak ise Pazar gününe denk geliyor. Böylece birçok çalışan ve öğrenciler için yılbaşı tatili, hafta sonu tatiline karışarak 2 gün olacak.

🎁1 OCAK 2023 RESMİ TATİL Mİ, ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA TATİL Mİ?🎁

1 Ocak tıpkı diğer birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2023 yılında Pazar gününe denk gelen ve resmi tatil olan 1 Ocak'ta, özel sektör çalışanları, çalışmaları halinde mesai ücreti alacak. Ya da o gün izinli olarak geçirecek. Aynı zamanda 31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil olmadığından Cumartesi çalışan özel sektör mensupları, yılın son gününde ekstra mesai ücreti almayacak.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır. Genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

🎈DİĞER ÜLKELERDE YILBAŞI KUTLAMALARI🎈

Ocak ayının ilk günü, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde Aralık ayı başında başlayan radyo, televizyon ve gazeteler de dahil olmak üzere, geçen yılın anma döneminden sonra yeni bir yılın başlangıcını temsil ediyor. Yayınlarda, önceki yıldaki değişiklikleri gözden geçiren yıl sonu makaleleri bulunur.

Yeni yıl Günü kapsamında 1 Ocak'ta dünya çapında düzenlenen kutlamalar ve etkinlikler genellikle şunları içerir:

🎉Londra'daki Yeni Yıl Günü Geçit Töreni, Pasadena'daki Güller Turnuvası ("Gül Geçit Töreni" olarak da bilinir) ve Philadelphia'daki Mummers Geçit Töreni de dahil olmak üzere Yeni Yıl Günü'nde çok sayıda büyük geçit töreni düzenlenir. Bahamalar'da Junkanoos ile de ilişkilidir.

🎉2010'ların başında, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin elli eyalet parkı sisteminde İlk Gün Yürüyüşlerinin yapıldığı gündür.

🎉Viyana Filarmoni Orkestrası geleneksel olarak Yılbaşı sabahı bir Yeni Yıl konseri verir.

🎉"Kutup ayısı dalışı", katılımcıların kumsallarda toplandığı ve soğuk suya koştuğu bazı ülkelerde yaygın bir gelenektir. Birçok Kuzey yarımküre şehrinde bulunan Kutup Ayısı Kulüpleri, Yeni Yıl Günü'nde organize dalma geleneğine sahiptir ve genellikle hayır işleri için para toplamak amacıyla düzenlenirler.

🎉Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Yıl Günü, birkaç önemli spor etkinliğiyle ilişkilendirilir:

🎉Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Ocak, Orlando'daki Citrus Bowl, Tampa'daki Outback Bowl, Pasadena'daki Rose Bowl Game ve New Orleans'daki Sugar Bowl dahil olmak üzere birçok büyük sezon sonrası kolej futbol kase oyununun geleneksel tarihidir.

🎉İngiliz futbolunda Premier League, geleneksel olarak Yılbaşı-Noel tatili döneminde oynanan oyunların tarihi geleneğinden kaynaklanan bir maç fikstürünü düzenler (tıpkı Boks Günü de dahil olmak üzere)

🎉PDC Dünya Dart Şampiyonası'nın finali tipik olarak Yılbaşı Günü'ne denk gelir.

🎉Cheltenham Hipodromu, Fairlawne Handicap Chase, Dipper Novices 'Chase ve Relkeel Hurdle'ı içeren bir Yeni Yıl Günü fikstürüne sahiptir.

🎉Yılbaşı ile ilgili müzik hem klasik hem de popüler türlerde gelir ve ayrıca Noel ve tatil sezonunda yeni yılın gelişi temalı Noel müzikleri de vardır.