Kabine gündemi yoğun: ASGARİ ÜCRET, EYT, FAHİŞ FİYATLAR... | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, asgari ücret ,EYT ve ürünere yapılan fahiş fiyatlandırmalar gündemleriyle toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantı öncesinde Kabine'den çıkacak kararlar milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu olurken Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gündeme ilişkin sıcak konuların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 15.30'da başlayacağı düşünülen toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın, kameralar karşısına geçerek kamuoyunu, alınan kararlar hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.

KABİNE'DE TARTIŞILACAK GÜNDEM MADDELERİ

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Kabine Toplantısı'nda gündemin en sıcak konuları olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile 2023 asgari ücret zammının ele alınacağı tahmin ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık tarihinde gerçekleşmesinin ardından Kabine, bu toplantıdan çıkan sonuçları masaya yatıracak. Asgari ücretin, açlık sınırı olan belirlenen 7 bin 786 liranın altında kalmayacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar Kabine'de ele alınacak.

EYT DÜZENLEMESİ

Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar da hükümetin alacağı kararları heyecanla bekliyor. Milyonlarca vatandaşın prim ve gün sayısını doldurmasına rağmen çalışmak zorunda olması, EYT düzenlemesini sık sık gündeme taşırken yeni yıla girmeden konuya ilişkin düzenlemenin kamuoyuna sunulması bekleniyor.

BAŞÖRTÜSÜ YASASI

Meclis Başkanlığına sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen anayasa değişikliği kanun teklifi de değerlendirilecek. Düzenlemenin takvimi gündemde olacak.

FAHİŞ FİYATLAR

Aynı zamanda enflasyonla mücadelenin de masadaki önemli konular arasında yer alacağı Kabine Toplantısında, hayat pahalılığını ortadan kaldıracak adımlar tartışılacak. Fahiş fiyat uygulayan marketlere yönelik denetimler sürerken bu denetimlerin faydası, uzun vadede etkili olup olmadığı ve yeni önlemler konuşulacak.