Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 11 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 11 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 11 Aralık Pazar 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 09:40
İSKİ SU KESİNTİSİ – 11 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 11 Aralık Pazar 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

11 ARALIK 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin resmi internet sitesinde, 11 Aralık Pazar 2022 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

DİĞER
Güzel sunucu Burcu Esmersoy adeta para basıyor! Burcu Esmersoy servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı
60 milyonluk boşanma davasında son karar! Sosyetik çift Kemal Gülman ile Feryal Gülman 28 yıl sonra boşanmıştı
F.Bahçe fiyatını sordu! İşte o rakam
Tayyip Talha'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! "Teklif..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (11 Aralık Pazar)
Sinop TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Sinop isim listesi)
Kayseri TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
Kayseri TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Kayseri isim listesi)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe fiyatını sordu! İşte o rakam F.Bahçe fiyatını sordu! İşte o rakam 09:14
Tayyip Talha'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! "Teklif..." Tayyip Talha'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! "Teklif..." 09:07
Dikkat çeken sözler! "Kalite ve sakinlik istiyor" Dikkat çeken sözler! "Kalite ve sakinlik istiyor" 08:32
Çarpıcı Weghorst yorumu! "Bu öz güvenle..." Çarpıcı Weghorst yorumu! "Bu öz güvenle..." 08:02
O isme övgüler yağdırdı! "İzlemeye doyamıyor insan" O isme övgüler yağdırdı! "İzlemeye doyamıyor insan" 07:46
Avcı patladı Avcı patladı 01:04
Daha Eski
F.Bahçe'ye Jesus'tan kötü haber! F.Bahçe'ye Jesus'tan kötü haber! 01:02
Hazırlığa devam Hazırlığa devam 00:59
F.Bahçe'den Livakovic bombası F.Bahçe'den Livakovic bombası 00:58
Aslan Bayern'in genç yeteneğinin peşinde! Aslan Bayern'in genç yeteneğinin peşinde! 00:39
Buruk'tan sakatlık sözleri! Icardi, Oliveira ve Rashica... Buruk'tan sakatlık sözleri! Icardi, Oliveira ve Rashica... 00:39
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Dursun Özbek'ten transfer sözleri! 00:38