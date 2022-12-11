Haberler Haberler FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ABD Merkez Bankası FED toplantısı ne zaman? FED yıl sonu beklenti ve tahminler!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ABD Merkez Bankası FED toplantısı ne zaman? FED yıl sonu beklenti ve tahminler!

İç ve dış piyasaya yön veren FED faiz kararının belirleneceği Aralık ayı toplantısı için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlar, 'FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?, FED faiz kararı ne olacak?' sorularını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. Peki, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak Aralık ayı FED faiz kararı ne olacak? İşte Aralık 2022 FED toplantısının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 17:00
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ABD Merkez Bankası FED toplantısı ne zaman? FED yıl sonu beklenti ve tahminler!

Fed toplantısının ne zaman yapılacağı ve Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlar, ABD Merkez Bankası'nın belirleyeceği FED faiz kararı için geri sayımını sürdürüyor. Yıl sonu faiz kararı birçok ülkenin ekonomisini etkileyecek olan ABD Merkez Bankası'nın kararı yatırımcılar tarafından merakla beklenirken arama motorlarında araştırılan ABD FED faiz kararı açıklaması ne zaman, saat kaçta? - Aralık ayı FED toplantısı beklenti ve tahminleri konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ABD MERKEZ BANKASI FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, bir sonraki faiz kararı için yapılacak toplantının tarihi belli oldu. Yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantıların ardından 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

ARALIK 2022 FED BEKLENTİ VE TAHMİNLER

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan seviyesinde yoğunlaşırken, para piyasalarında geçen hafta yüzde 25 olan 25 baz puanlık faiz artış beklentisi yüzde 56'ya çıktı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Fed, Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde para politikası tonunu değiştirmeye başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki sıcak savaş ve Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin tedarik zincirindeki sıkıntıları artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırdı. Kasım ayındaki artışla Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 375 baz puan artırmış oldu.

ABD'de enflasyon, haziranda yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından temmuzda yüzde 8,5'e, ağustosta yüzde 8,3'e ve eylülde yüzde 8,2'ye gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izlemeye devam etmişti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk resmen açıkladı! Ronaldo ve Dembele transferleri, Icardi ve Rashica kalacak mı? Olay yaratan Mertens detayı...
Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'la ölümden dönmüştü... Hastanede odasından paylaştı: Burası cehennem Tolga!
Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!
Süper Lig'e 'Hazırbahçe!' 2 yıldız ve Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?
Kabine gündeminde EYT ve asgari ücret var!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (11 Aralık Pazar)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (11 Aralık)
Sinop TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Sinop isim listesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı... Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı... 17:11
Eczacıbaşı Adana deplasmanında kazandı Eczacıbaşı Adana deplasmanında kazandı 16:09
Bandırma 1 puanı uzatmalarda kaptı! Bandırma 1 puanı uzatmalarda kaptı! 15:45
M. United'ın 3 milyonluk Min-Jae pişmanlığı! M. United'ın 3 milyonluk Min-Jae pişmanlığı! 15:24
F.Bahçe Amedspor deplasmanında kaybetti! F.Bahçe Amedspor deplasmanında kaybetti! 14:39
Beşiktaş - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? 14:18
Daha Eski
Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı! Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı! 13:38
Süper Lig'e 'Hazırbahçe!' 2 yıldız ve Jesus... Süper Lig'e 'Hazırbahçe!' 2 yıldız ve Jesus... 13:12
Galatasaray NEF - Gaziantep Basketbol canlı izle Galatasaray NEF - Gaziantep Basketbol canlı izle 13:00
Göztepe'ye Manisa FK galibiyeti ilaç oldu Göztepe'ye Manisa FK galibiyeti ilaç oldu 12:36
Amespor - Fenerbahçe maç CANLI İZLE Amespor - Fenerbahçe maç CANLI İZLE 12:30
G.Saray'dan resmi açıklama geldi! Icardi... G.Saray'dan resmi açıklama geldi! Icardi... 12:23