Haberler Haberler SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Sinop TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sinop isim listesi

SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Sinop TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sinop isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 10 Aralık Cumartesi günü Sinop'ta çekiliyor. Peki Sinop TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Sinop TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Sinop TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sinop isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 10 Aralık Cumartesi günü Sinop kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Sinop TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Sinop isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SİNOP CANLI İZLE

SİNOP TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SİNOP HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Sinop'ta ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 5 farklı ilçede 676 adet inşa edilecek.

  • AYANCIK
  • BOYABAT
  • DİKMEN
  • SİNOP MERKEZ
  • SARAYDÜZÜ

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