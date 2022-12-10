ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM 2023 | Asgari ücret toplantısında karar çıktı mı? - 2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? | Son dakika asgari ücret haberleri

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM 2023 | 7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette, tespit için kurulan komisyonun ilk toplantısını yapmasıyla asgari ücretin ne kadar zamlanacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. 2022'de yapılan %50 + %30'luk zammın ardından bu yıl yapılacak zamla birlikte, yalnızca asgari ücretlilerin değil kamu ve özel sektör çalışanları ile emekli, dul ve yetim maaşı alanların aylıkları da şekillenecek. Peki Asgari ücret toplantısında karar çıktı mı? - 2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte son dakika asgari ücret haberleri ve tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDAN KARAR ÇIKTI MI?

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü, saat 14.00'te düzenledi. İkinci toplantı için ise 14 Aralık tarihi belirlenirken asgari ücretin netleşmesi için her yıl komisyon dört kez toplanıyor. Bu nedenle 2023 yeni asgari ücretin ve asgari ücrete gelecek zam kararının, Aralık ayının son haftasında, 4. toplantıdan sonra belli olacağı tahmin ediliyor.

Asgari ücret için belirlenen zam miktarı, geçtiğimiz sene 14 Aralık'ta netleşmişti. İlk toplantısını 1 Aralık'ta yapan komisyon, 7, 9 ve 14 Aralık tarihlerinde de toplanmış, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam miktarını kamuoyuna açıklamıştı.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

7 milyondan fazla vatandaşı doğrudan ilgilendiren ve 80 milyonun merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım sürerken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL'nin asgari ücret zammında 'kırmızı çizgi'leri olduğunu aktarmış ve bu rakam ile masaya oturacaklarını açıklamıştı.

Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA OLASI SENARYOLAR

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret henüz belli olmadı. 2023 yılı yeni asgari ücrette senaryolar ise şöyle:

💰YÜZDE 20 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 30 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 40 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 50 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 60 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 70 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 80 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

2023 asgari ücret zammıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİNE İLİŞKİN SONUÇLAR AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret beklentisine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı: