ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Çankırı TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çankırı isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 8 Aralık Perşembe günü Çankırı kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Çankırı TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Çankırı isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ ÇANKIRI CANLI İZLE

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ÇANKIRI HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

TOKİ Çankırı 951 konut için Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü'nde kura çekiliyor

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