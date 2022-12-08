Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Aralık Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Aralık Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle nihayet su oranları yükselişe geçti. Kentte sadece Istrancalar Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde ölçülürken Pabuçdere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 8 Aralık Perşembe barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 10:20
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Aralık Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 8 Aralık Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34,69 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca 1'inin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 21.45 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 40,25 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 4,22 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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