Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

7 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,64 (Alış) - 18,64 (Satış)

EURO: 19,53 (Alış) - 19,54 (Satış)

STERLİN: 22,56 (Alış) - 22,67 (Satış)

1 DOLAR = 18,64 TL

👉 7 Aralık Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.062,13

Gram altın satış: 1.062,32

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.738,00

Çeyrek altın satış: 1.760,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.465,00

Yarım altın satış: 3.522,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.957,00

Tam altın satış: 7.020,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.135,00

Cumhuriyet altını satış: 7.243,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.155,00

Ata altın satış: 7.204,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Aralık Çarşamba günü saat 11.47 itibarıyla alınmıştır.