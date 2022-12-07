ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? Kimler katılacak?

7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren ve yalnızca asgari ücret alan kişileri değil emeklileri, özel sektör ve kamu çalışanları ile ürünlere gelen zamları da etkileyen asgari ücret için geri sayım sürüyor. 2023 yılı asgari ücret zammı için toplantıların ilki 7 Aralık Çarşamba günü ypaılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ise 14 Aralık'ta olacağı bilinirken arama motorlarında araştırılan asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? Kimler katılacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık Çarşamba 2022 tarihinde yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yapılacak toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantının bitiş saati bilinmezken milyonlarca asgari ücretli çalışanın yanı sıra emeklilerin, özel sektör ve kamu çalışanlarının, dul ve yetimlerin aylığını da etkileyecek olan asgari ücretin, Aralık ayının son haftasında netleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılacak.

Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Toplantının taraflarından olan TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL'nin asgari ücret zammında 'kırmızı çizgi'leri olduğunu aktararak, bu rakam ile masaya oturacaklarını açıklamıştı.

Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

1 Aralık'ta yapılan toplantının öncesinde önemli açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Akkol, "Ortak mutabakat devam etmeli. İşçi tarafınını memnun olduğu, işverenleri koruyan dengeli bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız" dedi. Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmezken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

2022'DE YÜZDE 50 ARTI YÜZDE 30 ZAM YAPILDI

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl asgari ücret, 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan dördüncü ve son toplantının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50,5 oranında zam yapıldı. Ocak ayında yapılan %50,5'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

2022 yılı için yapılacak zammı belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirmiş ve yeni asgari ücret 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu sene ise, 2023 yılı için ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantıyı ise 14 Aralık tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Ancak 2023 asgari ücretin tam olarak ne zaman belli olacağı bilinmiyor.