Haberler Haberler EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi Aralık 2022

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi Aralık 2022

Evde bakımı yapan engelli veya yaşlı kişiler için, o kişilere bakım hizmetini üstlenen kişilere aylık olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Evde Bakım Maaşının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermektedir. Aralık ayında ilk haftanın geride kalmasıyla birlikte, evinde engelli veya yaşlı insanların bakımını üstlenen kişiler arama motorlarında 'Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama, Evde bakım maaşı yatan iller listesi Aralık 2022 konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 07:48 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 08:00
EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi Aralık 2022

Aile ve Soyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından, engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenen kişilere yatırılan Evde Bakım Maaşının Aralık ayında yatacağı tarih, en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödenen maaş hakkında, arama motorlarında sorgulanan Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama, Evde bakım maaşı yatan iller listesi Aralık 2022 konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Aralık ayında da evde bakım maaşlarının 15 Aralık – 31 Aralık tarihleri arasında yatırılacağı biliniyor.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

👉TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

👉Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

👉Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

👉Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

👉Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı için yatan iller listesi henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

DİĞER
IQ seviyesi en yüksek burçlar açıklandı! Onlar aslında birer dahi…
Gurur gecesi! ATV, Altın Kelebek Ödülleri'nde 6 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu
Polonyalı forvete onay! Jesus scout raporlarını okudu
Fırtına'dan ön libero hamlesi! Kulübünden fiyat alınacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Konya TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Konya isim listesi)
Bartın TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Bartın isim listesi)
Canlı altın fiyatları takibi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deniz Undav transferinde G.Saray'a rakip! Deniz Undav transferinde G.Saray'a rakip! 00:25
Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı! 00:25
Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir' Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir' 00:25
Jesus'tan forvet transferi kararı! İspanya'dan... Jesus'tan forvet transferi kararı! İspanya'dan... 00:25
Hamsik'e veda sonrası 2 transfer gündemde! Hamsik'e veda sonrası 2 transfer gündemde! 00:25
Mertens gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan" Mertens gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan" 00:25
Daha Eski
Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu 00:25
Yönetimden flaş hamle! 100 milyon... Yönetimden flaş hamle! 100 milyon... 00:25
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Antalya kampında... Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Antalya kampında... 00:24
G.Saray'da Cengiz Ünder'in alternatifi belli oldu G.Saray'da Cengiz Ünder'in alternatifi belli oldu 00:23
Pendikspor puanı 90'da kurtardı! Pendikspor puanı 90'da kurtardı! 00:22
Kruse'den F.Bahçe itirafı! "Liverpool olmayınca..." Kruse'den F.Bahçe itirafı! "Liverpool olmayınca..." 00:22