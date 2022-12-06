Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
6 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,64 (Alış) - 18,64 (Satış)
EURO: 19,55 (Alış) - 19,56 (Satış)
STERLİN: 22,65 (Alış) - 22,77 (Satış)
1 DOLAR = 18,64 TL
👉6 Aralık Salı 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.061,19
Gram altın satış: 1.061,42
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.733,00
Çeyrek altın satış: 1.756,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.456,00
Yarım altın satış: 3.514,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.934,00
Tam altın satış: 7.004,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.187,00
Cumhuriyet altını satış: 7.287,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.126,00
Ata altın satış: 7.188,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Aralık Salı günü saat 11.56 itibarıyla alınmıştır.