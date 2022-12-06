Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Aralık Salı 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 12:40
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

6 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,64 (Alış) - 18,64 (Satış)

EURO: 19,55 (Alış) - 19,56 (Satış)

STERLİN: 22,65 (Alış) - 22,77 (Satış)

1 DOLAR = 18,64 TL

👉6 Aralık Salı 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.061,19

Gram altın satış: 1.061,42

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.733,00

Çeyrek altın satış: 1.756,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.456,00

Yarım altın satış: 3.514,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.934,00

Tam altın satış: 7.004,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.187,00

Cumhuriyet altını satış: 7.287,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.126,00

Ata altın satış: 7.188,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Aralık Salı günü saat 11.56 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy’dan yürek burkan saat paylaşımı! “14.05 babacığım…”
Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Valerien Ismael’in yeni adresi belli oldu
Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı!
Halil transferi bitiyor! İstanbul devi el sıkıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (6 Aralık)
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Evde Bakım Maaşı sorgulama ve yatan iller listesi (Aralık 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş konuşuyor | CANLI Şenol Güneş konuşuyor | CANLI 12:19
Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta? Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta? 12:12
Halil transferi bitiyor! İstanbul devi el sıkıştı Halil transferi bitiyor! İstanbul devi el sıkıştı 12:03
Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! Allahyar'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı! 11:37
Samet'ten flaş istek! "F.Bahçe benim için..." Samet'ten flaş istek! "F.Bahçe benim için..." 11:27
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:05
Daha Eski
Türk derbisini Alperen Şengün kazandı! Türk derbisini Alperen Şengün kazandı! 10:55
Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 10:50
Eljif Elmas'tan Arda Güler sözleri! "Napoli'de..." Eljif Elmas'tan Arda Güler sözleri! "Napoli'de..." 10:45
F.Bahçe'nin kamp kadrosunda 6 eksik! F.Bahçe'nin kamp kadrosunda 6 eksik! 10:33
G.Saray - Villarreal maçı saat kaçta? G.Saray - Villarreal maçı saat kaçta? 10:11
Okan Buruk Torreira görüşecek! Gitmek isterse... Okan Buruk Torreira görüşecek! Gitmek isterse... 10:09