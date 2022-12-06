Haberler Haberler BQ1 NEDİR? | Corona virüsü Omicron varyantı türü BQ1'in belirtileri neler? 50 ülkede görüldü...

BQ1 NEDİR? | Corona virüsü Omicron varyantı türü BQ1'in belirtileri neler? 50 ülkede görüldü...

Mart 2020'de hayatımıza giren ve birçok kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüsü salgını duraklama döneminde olsa da yeni varyantın çıkma haberi birçok kişiyi meraklandırdı. 50 ülkede görülen ve tedavilere direnen BQ1 varyantının özellikleri neler? Belirtileri belli mi? İşte corona virüsü BQ1 varyantı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 17:10
BQ1 NEDİR? | Corona virüsü Omicron varyantı türü BQ1'in belirtileri neler? 50 ülkede görüldü...

50 ülkede tespit edilen yeni bir Omicron türü BQ1, mevcut Covid tedavilerine karşı direnç gösteriyor. Uzmanların uyarıda bulunduğu BQ1 ile ilgili detaylar da araştırılıyor. Peki, BQ1 nedir? Belirtileri neler? İşte detaylar...

BQ1 NEDİR? BELİRTİLERİ NELER?

Mart 2020'de yaşamımıza giren Covid-19 virüsünün Omicron varyantının türüdür. BQ1'in belirtileri ateş, öksürük, halsizlik, tıkanıklık, bai ve boğaz ağrısı, bulantı ve ishal olarak dikkat çekiyor. BQ1, şu anda dünya çapında dolaşan omicron varyantının 300'den fazla alt soyu arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bunların çoğu doğrudan BA5'in soyundan geliyor.

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