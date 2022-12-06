Haberler Haberler BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Bartın TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bartın isim listesi

BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Bartın TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bartın isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 6 Aralık Salı günü Bartın'da çekiliyor. Peki Bartın TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Bartın TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 07:40 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 08:00
BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Bartın TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bartın isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 6 Aralık Salı günü Bartın kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Bartın TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Bartın isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BARTIN CANLI İZLE

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BARTIN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Bartın'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, Bartın Merkez ilçede inşa edilecek.

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