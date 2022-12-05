Haberler Haberler ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Zonguldak TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Zonguldak isim listesi

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Zonguldak TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Zonguldak isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 4 Aralık Pazar günü Zonguldak'ta çekiliyor. Peki Zonguldak TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Zonguldak TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 09:10
ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Zonguldak TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Zonguldak isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 4 Aralık Pazar günü Zonguldak kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Zonguldak TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Zonguldak isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ ZONGULDAK CANLI İZLE

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ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Zonguldak'ta ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 9 ilçede 1.650 konut inşa edilecek.

  • ARAPLI
  • ÇAYCUMA
  • EREĞLİ
  • GÖKÇEBEY
  • GÖKÇEBEY BAKACAKKADI
  • ZONGULDAK MERKEZ
  • MERKEZ KARAMAN
  • MERKEZ BEYCUMA
  • MERKEZ ÇAYDEĞİRMENİ
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