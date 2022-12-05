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TUS EK TERCİH EKRANI SON DAKİKA | TUS ek tercih yerleştirme tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

ÖSYM 2022-TUS ek yerleştirme işlemlerinin başladığını açıkladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı araştırılıyor. Peki, 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 12:03 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 12:10
TUS EK TERCİH EKRANI SON DAKİKA | TUS ek tercih yerleştirme tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

ÖSYM, TUS ek tercihlerinin başladığını açıkladı. Sınava giren adaylar merakla detayları araştırıyor. İşte detaylar...

TUS EK TERCİH TARİHLERİ NE?

ÖSYM'nin duyurusu sonrasında, 2. dönem TUS ek tercih dönemi başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Aralık 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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