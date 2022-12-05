Haberler Haberler KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Konya isim listesi

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Konya isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 3 Aralık Cumartesi günü Konya'da çekiliyor. Peki Konya TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Konya TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 09:10
KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Konya isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 3 Aralık Cumartesi günü Konya kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Konya isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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KONYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Karaman'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Konya'da 24 ilçede konut inşa edilecek.

- AKŞEHİR
- BEYŞEHİR
- BOZKIR
- CİHANBEYLİ
- ÇELTİK
- ÇUMRA
- DERBENT
- DOĞANHİSAR
- EREĞLİ
- GÜNEYSINIR
- HADİM 3. ETAP
- HÜYÜK 4. ETAP SELKİ MAHALLESİ
- HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ
- ILGIN
- KADIHANI 6 VE 7. ETAPLAR
- KARAPINAR
- KULU
- MERKEZ
- SARAYÖNÜ
- SEYDİŞEHİR
- TAŞKENT 3. ETAP
- TUZLUKÇU 2. ETAP
- YALIHÜYÜK 2. ETAP
- YUNAK 3. ETAP

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