KONYA  TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Konya kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Konya'da kura çekilişleri tamamlandı. Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Bozkır, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güney Sınır, Hadim 3. Etap, Hüyük 4. Etap Selki Mahallesi, Hüyük 5. Etap Akdağ Mahallesi, Ilgın, Kadıhanı 6 ve 7. Etaplar, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent 3. Etap, Tuzlukçu 2. Etap, Yalıhüyük 2. Etap ve Yunak 3. Etap ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Konya TOKİ kura çekiliş sonuçları, Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Konya kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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1+1, 2+1, 3+1 TOKİ KONYA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇUMRA KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Çumra ilçesinde yapılacak 200 konut için toplam 3 bin 607 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 152'si engelli kontenjanından, 263'ü emekli kontenjanından, bin 619 genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise bin 572.

ÇUMRA TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇUMRA TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SEYDİŞEHİT KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılacak 496 konut için toplam 3 bin 158 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 8'i şehit yakını kontenjanından, 159'u engelli kontenjanından, 350'si emekli kontenjanından, bin 305'i genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise bin 336.

KONYA SEYDİŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KONYA SEYDİŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AKŞEHİR KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılacak 350 konut için toplam 5 bin 657 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 13'ü şehit yakını kontenjanından, 3'ü gazi kontenjanından, 305'i engelli kontenjanından, 782'si emekli kontenjanından, 2 bin 175'i genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 2 bin 379.

AKŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AKŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BEYŞEHİR KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılacak 300 konut için toplam 6 bin 145 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 4'ü şehit yakını kontenjanından, 320'si engelli kontenjanından, 847'si emekli kontenjanından, 2 bin 436'sı genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 2 bin 538.

BEYŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BEYŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BOZKIR KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Bozkır ilçesinde yapılacak 142 konut için toplam bin 900 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 2'si şehit yakını kontenjanından, 1'i gazi kontenjanından, 78'i engelli kontenjanından, 233'ü emekli kontenjanından, 682'si genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 904.

BOZKIR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BOZKIR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

CİHANBEYLİ KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yapılacak 198 konut için toplam bin 438 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 1'i gazi kontenjanından, 65'i engelli kontenjanından, 174'ü emekli kontenjanından, 490'ı genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 707.

CİHANBEYLİ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

CİHANBEYLİ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇELTİK KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Çeltik ilçesinde yapılacak 40 konut için toplam 152 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 7'si engelli kontenjanından, 25'i emekli kontenjanından, 47'si genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 73.

ÇELTİK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇELTİK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DERBENT KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Derbent ilçesinde yapılacak 63 konut için toplam 204 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 6'sı engelli kontenjanından, 28'i emekli kontenjanından, 104'ü genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 66.

DERBENT TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DERBENT TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EREĞLİ KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılacak 350 konut için toplam 7 bin 166 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 10'u şehit yakını kontenjanından, 376'sı engelli kontenjanından, 961'i emekli kontenjanından, 2 bin 832'si genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 2 bin 987.

EREĞLİ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EREĞLİ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

HÜYÜK KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Hüyük ilçesi Selki mahallesinde yapılacak 118 konut için toplam 120 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 9'u engelli kontenjanından, 25'i emekli kontenjanından, 34'ü genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 52.

HÜYÜK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

HÜYÜK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ILGIN KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Ilgın ilçesinde yapılacak 275 konut için toplam 3 bin 336 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 8'i şehit yakını kontenjanından, 154'ü engelli kontenjanından, 372'si emekli kontenjanından, bin 339'u genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise bin 463.

ILGIN TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ILGIN TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KADINHANI KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yapılacak 373 konut için toplam 3 bin 3 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 1'i şehit yakını kontenjanından, 109'u engelli kontenjanından, 321'i emekli kontenjanından, bin 389'u genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise bin 183.

KADINHANI TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KADINHANI TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KARAPINAR KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Karapınar ilçesinde yapılacak 200 konut için toplam 5 bin 290 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 4'ü şehit yakını kontenjanından, 240'ı engelli kontenjanından, 514'ü emekli kontenjanından, 2 bin 385'i genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 2 bin 147.

KARAPINAR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KARAPINAR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KULU KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Kulu ilçesinde yapılacak 300 konut için toplam bin 205 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 3'ü şehit yakını kontenjanından, 56'sı engelli kontenjanından, 161'i emekli kontenjanından, 434'ü genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 551.

KULU TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KULU TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SARAYÖNÜ KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Sarayönü ilçesinde yapılacak 127 konut için toplam 2 bin 122 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 1'i şehit yakını kontenjanından, 71'i engelli kontenjanından, 230'u emekli kontenjanından, 921'i genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 899.

SARAYÖNÜ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SARAYÖNÜ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TAŞKENT KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Taşkent ilçesinde yapılacak 188 konut için toplam 323 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 18'i engelli kontenjanından, 80'i emekli kontenjanından, 84'ü genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 141.

TAŞKENT TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TAŞKENT TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

YUNAK KAZANANLAR LİSTESİ

Konya'nın Yunak ilçesinde yapılacak 216 konut için toplam bin 314 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 69'u engelli kontenjanından, 185'i emekli kontenjanından, 533'ü genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 527.

YUNAK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

YUNAK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN