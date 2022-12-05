KONYA  TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Konya kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Konya'da kura çekilişleri tamamlandı. Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Bozkır, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güney Sınır, Hadim 3. Etap, Hüyük 4. Etap Selki Mahallesi, Hüyük 5. Etap Akdağ Mahallesi, Ilgın, Kadıhanı 6 ve 7. Etaplar, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent 3. Etap, Tuzlukçu 2. Etap, Yalıhüyük 2. Etap ve Yunak 3. Etap ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Konya TOKİ kura çekiliş sonuçları, Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Konya kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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1+1, 2+1, 3+1 TOKİ KONYA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ÇUMRA KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Çumra ilçesinde yapılacak 200 konut için toplam 3 bin 607 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 152'si engelli kontenjanından, 263'ü emekli kontenjanından, bin 619 genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise bin 572.
ÇUMRA TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ÇUMRA TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
SEYDİŞEHİT KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılacak 496 konut için toplam 3 bin 158 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 8'i şehit yakını kontenjanından, 159'u engelli kontenjanından, 350'si emekli kontenjanından, bin 305'i genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise bin 336.
KONYA SEYDİŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KONYA SEYDİŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AKŞEHİR KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılacak 350 konut için toplam 5 bin 657 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 13'ü şehit yakını kontenjanından, 3'ü gazi kontenjanından, 305'i engelli kontenjanından, 782'si emekli kontenjanından, 2 bin 175'i genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 2 bin 379.
AKŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AKŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
BEYŞEHİR KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılacak 300 konut için toplam 6 bin 145 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 4'ü şehit yakını kontenjanından, 320'si engelli kontenjanından, 847'si emekli kontenjanından, 2 bin 436'sı genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 2 bin 538.
BEYŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
BEYŞEHİR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
BOZKIR KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Bozkır ilçesinde yapılacak 142 konut için toplam bin 900 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 2'si şehit yakını kontenjanından, 1'i gazi kontenjanından, 78'i engelli kontenjanından, 233'ü emekli kontenjanından, 682'si genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 904.
BOZKIR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
BOZKIR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
CİHANBEYLİ KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yapılacak 198 konut için toplam bin 438 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 1'i gazi kontenjanından, 65'i engelli kontenjanından, 174'ü emekli kontenjanından, 490'ı genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 707.
CİHANBEYLİ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
CİHANBEYLİ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ÇELTİK KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Çeltik ilçesinde yapılacak 40 konut için toplam 152 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 7'si engelli kontenjanından, 25'i emekli kontenjanından, 47'si genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 73.
ÇELTİK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ÇELTİK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
DERBENT KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Derbent ilçesinde yapılacak 63 konut için toplam 204 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 6'sı engelli kontenjanından, 28'i emekli kontenjanından, 104'ü genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 66.
DERBENT TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
DERBENT TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
EREĞLİ KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılacak 350 konut için toplam 7 bin 166 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 10'u şehit yakını kontenjanından, 376'sı engelli kontenjanından, 961'i emekli kontenjanından, 2 bin 832'si genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 2 bin 987.
EREĞLİ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
EREĞLİ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
HÜYÜK KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Hüyük ilçesi Selki mahallesinde yapılacak 118 konut için toplam 120 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 9'u engelli kontenjanından, 25'i emekli kontenjanından, 34'ü genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 52.
HÜYÜK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
HÜYÜK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ILGIN KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Ilgın ilçesinde yapılacak 275 konut için toplam 3 bin 336 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 8'i şehit yakını kontenjanından, 154'ü engelli kontenjanından, 372'si emekli kontenjanından, bin 339'u genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise bin 463.
ILGIN TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ILGIN TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KADINHANI KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yapılacak 373 konut için toplam 3 bin 3 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 1'i şehit yakını kontenjanından, 109'u engelli kontenjanından, 321'i emekli kontenjanından, bin 389'u genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise bin 183.
KADINHANI TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KADINHANI TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KARAPINAR KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Karapınar ilçesinde yapılacak 200 konut için toplam 5 bin 290 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 4'ü şehit yakını kontenjanından, 240'ı engelli kontenjanından, 514'ü emekli kontenjanından, 2 bin 385'i genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 2 bin 147.
KARAPINAR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KARAPINAR TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KULU KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Kulu ilçesinde yapılacak 300 konut için toplam bin 205 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 3'ü şehit yakını kontenjanından, 56'sı engelli kontenjanından, 161'i emekli kontenjanından, 434'ü genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 551.
KULU TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KULU TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
SARAYÖNÜ KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Sarayönü ilçesinde yapılacak 127 konut için toplam 2 bin 122 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 1'i şehit yakını kontenjanından, 71'i engelli kontenjanından, 230'u emekli kontenjanından, 921'i genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 899.
SARAYÖNÜ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
SARAYÖNÜ TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
TAŞKENT KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Taşkent ilçesinde yapılacak 188 konut için toplam 323 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 18'i engelli kontenjanından, 80'i emekli kontenjanından, 84'ü genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 141.
TAŞKENT TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
TAŞKENT TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
YUNAK KAZANANLAR LİSTESİ
Konya'nın Yunak ilçesinde yapılacak 216 konut için toplam bin 314 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 69'u engelli kontenjanından, 185'i emekli kontenjanından, 533'ü genç kontenjanından yapıldı. Diğer başvuru sayısı ise 527.
YUNAK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
YUNAK TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN