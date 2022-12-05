Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 5 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
5 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,64 (Satış)
EURO: 19,68 (Alış) - 19,70 (Satış)
STERLİN: 22,85 (Alış) - 22,96 (Satış)
1 DOLAR = 18,64 TL
👉5 Aralık Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.076,38
Gram altın satış: 1.076,56
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.752,00
Çeyrek altın satış: 1.773,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.492,00
Yarım altın satış: 3.548,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.006,00
Tam altın satış: 7.072,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.178,00
Cumhuriyet altını satış: 7.286,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.201,00
Ata altın satış: 7.257,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Aralık Pazartesi günü saat 12.22 itibarıyla alınmıştır.