Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi! 5 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekildi! 5 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 62 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 22:00
Çılgın Sayısal Loto çekildi! 5 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Aralık Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

İşte 5 Aralık Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

5 ARALIK PAZARTESİSAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Aralık Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

5 ARALIK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

38 - 44 - 51 - 60 - 66 - 80 Joker: 11 SüperStar: 14

👉 Sayısal Loto 5 Aralık Pazartesi sonucu için TIKLA

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