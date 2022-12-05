Haberler Haberler ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 ALES/3 sonuç sorgulama - ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 ALES/3 sonuç sorgulama - ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI

ÖSYM'nin düzenlediği 2022'nin son lisansüstü eğitim sınavı olan ALES/3 hakkında araştırmalar hız kazandı. Yılda üç kez gerçekleştirilen sınavın sonuncusunun 20 Kasım 2022'de yapılmasının ardından arama motorlarında ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ALES/3 sonuç sorgulama - ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI konuları sorgulanıyor. İşte ALES 3 hakkında tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 16:32 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 16:51
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 ALES/3 sonuç sorgulama - ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI

ÖSYM tarafından lisansüstü eğitim görmek isteyen adaylar için uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncüsü, 20 KAsım Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar 100 soruya 150 dakikada doğru cevap vermek için birbiriyle yarışırken ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ALES/3 sonuç sorgulama - ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI konuları, arama motorlarında en çok aratılan arasında yerini aldı. İşte detaylar...

👉MESUT ÖZİL'DEN ALMANYA VE DÜNYA KUPASI SÖZLERİ!👈

🔥HAMSIK'TEN EMEKLİLİK CEVABI!🔥

💥 NAPOLI'DEN F.BAHÇE ÇIKARMASI! BU KEZ 3 İSİM... 👈🏼

2022 ALES/3 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takviminde, 20 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlayıp 12.30'da sona erecek ALES 3 sınavının sonuçları 9 Aralık 2022'de adayların erişimine açılacak.

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI? - Hangi üniversite kaç puan istiyor ALES 2022? | ALES baraj puanı Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 ALES 3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ALES'in bu yıl içinde son kez yapılacak olan oturumu için adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES KONU DAĞILIMI

ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MATEMATİK:

Temel Kavramlar

Çözümleme
Bölme ve Bölünebilme
Asal Çarpanlar
Ebob-Ekok
Rasyonel Sayılar
Sıralama, Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Özdeşlikler
Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Denklemler
Oran-Orantı
Sayı ve Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Yüzde, Kar-Zarar
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Kümeler
İşlem
Saymanın Temel İlkesi
Olasılık

GEOMETRİ:

Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Uzunluk ve Alan
Üçgende Açıortay
Kenarortay
Benzerlik
Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler

SAYISAL MANTIK:

Grafik Yorumlama
Tablo Okuma
Şekil Yetenek
Sayı Dizileri
Mantıksal Muhakeme Problemleri

MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME:

Şifreleme, Şifre Çözümleme
Sözel Akıl Yürütme
Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

TÜRKÇE:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlama
Anlatım Biçimleri
Paragraf
Anlatım Bozuklukları

DİĞER
Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'e poz verdi! İşte Engin Altan Düzyatan'ın oğlu Emir Düzyatan'ın objektifinden ünlü çiftin aşk pozu!
Müge Anlı canlı yayınında kiralık katil hesaplaşması 'senin de hesap vereceğin şeyler var' Nahit Şansal cinayetinde kızı ve Alpin Düzgüner...
Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir'
Jesus'tan forvet transferi kararı! İspanya'dan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aralık Dolunayı ne zaman, hangi burçları nasıl etkileyecek?
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022
Al Nasr nerenin takımı, hangi ilde?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (5 Aralık Pazartesi)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı! 16:47
Bursaspor Başkanı Banaz'dan birlik çağrısı Bursaspor Başkanı Banaz'dan birlik çağrısı 16:24
Galatasaray - Villarreal maçı saat kaçta? Galatasaray - Villarreal maçı saat kaçta? 16:23
Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir' Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir' 16:18
Altay 7 maçtır kaybetmiyor! Altay 7 maçtır kaybetmiyor! 15:57
F.Bahçe İstanbul'daki son antrenmanını tamamladı F.Bahçe İstanbul'daki son antrenmanını tamamladı 15:32
Daha Eski
Beşiktaş Antalya'ya ulaştı Beşiktaş Antalya'ya ulaştı 15:20
Newcastle'da Karius'un durumu belli oluyor Newcastle'da Karius'un durumu belli oluyor 15:11
Konyaspor'da Diouf ile Çekici gelişmesi! Konyaspor'da Diouf ile Çekici gelişmesi! 15:09
Kruse'den F.Bahçe itirafı! "Liverpool olmayınca..." Kruse'den F.Bahçe itirafı! "Liverpool olmayınca..." 14:52
Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu 14:44
Mertens gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan" Mertens gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan" 14:23