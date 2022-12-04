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İSKİ SU KESİNTİSİ – 4 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 4 Aralık Pazar 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 10:20
İSKİ SU KESİNTİSİ – 4 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 4 Aralık Pazar 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

4 ARALIK 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ÜSKÜDAR

YAVUZTÜRK MAH,FERAH MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-04 02:53:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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