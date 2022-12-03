Haberler Haberler KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Konya isim listesi

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Konya isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 3 Aralık Cumartesi günü Konya'da çekiliyor. Peki Konya TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Konya TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Konya isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 3 Aralık Cumartesi günü Konya kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Konya isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ KONYA CANLI İZLE

KONYA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Konya TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula Devamını Oku BUNU DA OKU

KONYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Karaman'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Konya'da 24 ilçede konut inşa edilecek.

- AKŞEHİR
- BEYŞEHİR
- BOZKIR
- CİHANBEYLİ
- ÇELTİK
- ÇUMRA
- DERBENT
- DOĞANHİSAR
- EREĞLİ
- GÜNEYSINIR
- HADİM 3. ETAP
- HÜYÜK 4. ETAP SELKİ MAHALLESİ
- HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ
- ILGIN
- KADIHANI 6 VE 7. ETAPLAR
- KARAPINAR
- KULU
- MERKEZ
- SARAYÖNÜ
- SEYDİŞEHİR
- TAŞKENT 3. ETAP
- TUZLUKÇU 2. ETAP
- YALIHÜYÜK 2. ETAP
- YUNAK 3. ETAP

KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
O gülümseme dünyalara bedel! Şarkıcı Berkay gönülleri fethetti
Emina Jahovic'ten zehir zemberek sözler 'Erkek adam gibi davranmalı' Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal'a...
5 isimde yol haritası belli oldu! Gelecek sezon...
Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri, mesajları
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (3 Aralık Cumartesi)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (3 Aralık Cumartesi)
Asgari ücret zammı için toplantı tarihi belli oldu!
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Villarreal maçı saat kaçta? F.Bahçe - Villarreal maçı saat kaçta? 09:40
5 isimde yol haritası belli oldu! Gelecek sezon... 5 isimde yol haritası belli oldu! Gelecek sezon... 09:35
Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? 09:25
Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta... Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta... 09:24
Galatasaray - Vallecano maçı saat kaçta? Galatasaray - Vallecano maçı saat kaçta? 08:59
Flaş Güneş çağrısı! "Yönetimin yerinde olsam..." Flaş Güneş çağrısı! "Yönetimin yerinde olsam..." 08:09
Daha Eski
Fenerbahçe'de favori Samet plase Nino! Fenerbahçe'de favori Samet plase Nino! 01:14
Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! 01:12
Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! 01:09
Aslan'da sol bek transferinde 4 aday! Aslan'da sol bek transferinde 4 aday! 00:19
Fenerbahçe Beko'nun serisi sona erdi! Fenerbahçe Beko'nun serisi sona erdi! 00:19
Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı 00:19