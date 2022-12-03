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İSKİ SU KESİNTİSİ – 3 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 3 Aralık Cumartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
İSKİ SU KESİNTİSİ – 3 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 3 Aralık Cumartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

3 ARALIK 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BEYOĞLU

ŞAHKULU MAH,TOMTOM MAH,ASMALI MESCİT MAH

Açıklama : YOL ÇÖKMESI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-03 03:07:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

GÖKÇEALİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-12-03 08:46:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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