ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU | Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İlk toplantı ne zaman? 2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı için en önemli adım atıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Yıl sonunda 4 kez toplantı gerçekleştiren komisyon, sendikalarla birlikte 2023 asgari ücret zammına karar verecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İlk toplantı ne zaman? 2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK? İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bugün bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 7 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Diğer toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

Bu yıl dört yerine gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

1 Aralık'ta yapılan toplantının öncesinde önemli açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Akkol, "Ortak mutabakat devam etmeli. İşçi tarafınını memnun olduğu, işverenleri koruyan dengeli bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmezken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.

Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammının ardından heyecanla beklenen yeni yıl zammı için yol haritası netleşti. 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu milyonlarca vatandaşın aklını kurcalarken TİSK Genel Kurulu'nun tarihi 6 Aralık olarak belirlendi. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrasında, geçen yıl olduğu gibi, asgari ücret Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. 7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret henüz belli olmadı. 2023 yılı yeni asgari ücrette senaryolar şöyle:

YÜZDE 20 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 30 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 50 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 60 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 70 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 80 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET VE EYT İÇİN TARİH VERDİ

Geçtiğimiz aylarda asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene 2022 zammı belirlemek için şu tarihlerde toplanmıştı: