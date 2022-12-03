ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA - Yeni asgari ücret görüşmeleri başladı mı? | Asgari ücret ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA | Asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş için merak konusu. Yalnızca asgari ücretli çalışanların değil emeklilerin, özel sektör ve kamu çalışanlarının, dul ve yetimlerin aylığını da etkileyecek olan asgari ücrette yeni zammın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk haftasında toplantılarını başlatacak. Enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla asgari ücretin 2023'te ne kadar olacağı konusunda senaryolar netleşiyor. Bu yıl Ocak ayında yapılan yüzde 50 oranındaki zamla birlikte asgari ücret 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, Temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye ulaşmıştı. Peki Yeni asgari ücret görüşmeleri başladı mı? | Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

YENİ ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI MI?

Her yıl Aralık ayında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sendikalarla bir arada yapılan toplantıların sonucunda asgari ücrete yapılacak zammı netleştiriyor. Bu yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından önce yeni bir anket çalışması yapıldığını duyurdu. İşçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit ederek bu beklentilere karşılık verme amacıyla yapılacağı öğrenilenilen 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. Çalışmalar sona erdikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bugün bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 7 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Diğer toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl asgari ücret, 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan dördüncü ve son toplantının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50,5 oranında zam yapıldı. Ocak ayında yapılan %50,5'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

2022 yılı için yapılacak zammı belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirmiş ve yeni asgari ücret 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu sene ise, 2023 yılı için ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 6-7-8 Aralık tarihleri arasında yapacağı tahmin ediliyor. Ancak 2023 asgari ücretin tam olarak ne zaman belli olacağı bilinmiyor.

ASGARİ ÜCRETE 2023'TE DE 2 KEZ ZAM YAPILIRSA

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

BAKAN BİLGİN'DEN 'ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR' MESAJI

28 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz davet ettik. Yarın Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz"

Perşembe günü gerçekleşecek görüşmede komisyonun ilk toplantısının tarihinin de belli olması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında 30 Kasım Çarşamba günü saat 18:15'te kritik bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmede emeklilik yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı sonrası Başkan Erdoğan talimat verdi. Belediyelerin SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Külliye'de bu konu ile ilgili çalışma yapacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM SENARYOLARI

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret henüz belli olmadı. 2023 yılı yeni asgari ücrette senaryolar şöyle:

💵YÜZDE 20 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

💵YÜZDE 30 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

💵YÜZDE 40 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

💵YÜZDE 50 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

💵YÜZDE 60 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

💵YÜZDE 70 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

💵YÜZDE 80 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

GEÇMİŞ YILLARDA ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAMLAR

💰2010: 760,5 TL (NET) 546 TL (BRÜT)💰

💰2011: 837 TL (NET) 629 TL (BRÜT)💰

💰2012: 940,5 TL (NET) 701 TL (BRÜT)💰

💰2013: 1,021 TL (NET) 773 TL (BRÜT)💰

💰2014: 1,134 TL (NET) 846 TL (BRÜT)💰

💰2015: 1,273 TL (NET) 949 TL (BRÜT)💰

💰2016: 1,647 TL (NET) 1.300 TL (BRÜT)💰

💰2017: 1,777 TL (NET) 1.404 TL (BRÜT)💰

💰2018: 2,029 TL (NET) 1.603 TL (BRÜT)💰

💰2019: 2.558 TL (NET) 2.020 TL (BRÜT)💰

💰2020: 2.943 TL (NET) 2.324 TL (BRÜT)💰

💰2021: 3.577 TL (NET) 2.825 TL (BRÜT)💰

💰2022: 5.004 TL (NET) 4.253 TL (BRÜT)💰