Haberler Haberler 💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 3 Aralık 2022 Döviz Kuru

💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 3 Aralık 2022 Döviz Kuru

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 3 Aralık 2022 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 08:00
💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 3 Aralık 2022 Döviz Kuru

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 3 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

3 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,65 (Satış)

EURO: 19,61 (Alış) - 19,65 (Satış)

STERLİN: 22,82 (Alış) - 22,93 (Satış)

1 DOLAR = 18,65 TL

👉3 Aralık Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.076,82

Gram altın satış: 1.077,07

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.751,00

Çeyrek altın satış: 1.781,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.492,00

Yarım altın satış: 3.563,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.005,00

Tam altın satış: 7.102,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.134,00

Cumhuriyet altını satış: 7.242,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.199,00

Ata altın satış: 7.288,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Aralık Cumartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

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