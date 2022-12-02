KASIM AYI ENFLASYON ORANI | Kasım 2022 enflasyon oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE-TÜFE...

2022 Kasım ayı enflasyon oranı son dakika - TÜİK tarafından aylık ve yıllık olarak açıklanan enflasyon verileri Kasım 2022 için de merakla bekleniyor. Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne? İşte detaylar...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ise 5 Aralık 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon oranı saat 10.00'da TÜİK tarafından duyurulacak.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Sabahta yer alan habere göre, Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu

anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,

bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Enflasyon oranı merakla beklenirken, geçtiğimiz ay enflasyon oranı açıklaması da araştırılıyor. Ekim 2022 enflasyon oranı aylık bazda 3,54 olarak duyurulmuştu. Enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı.