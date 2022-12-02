Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 2 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

2 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,6330 (Alış) - 18,6401 (Satış)

EURO: 19,6173 (Alış) - 19,6280 (Satış)

STERLİN: 22,7889 (Alış) - 22,9032 (Satış)

1 DOLAR = 18,64 TL

👉 1 Aralık Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.079,33

Gram altın satış: 1.079,58

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.753,00

Çeyrek altın satış: 1.775,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.494,00

Yarım altın satış: 3.552,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.010,00

Tam altın satış: 7.079,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.183,00

Cumhuriyet altını satış: 7.292,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.205,00

Ata altın satış: 7.265,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Aralık Cuma günü saat 13.42 itibarıyla alınmıştır.