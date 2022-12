Casper Nirvana AIO Bilgisayarlar Maliyet ve Alan Tasarrufu Sağlıyor

Çoğu kişi bu terimi duymasa da günümüz kurumlarının çalışma alanlarında All in One (AIO) bilgisayarlar yaygın olarak kullanılır. All in One (AIO) bilgisayarlar, kurumlara bir masaüstü bilgisayarın işlevselliğini ve bir dizüstü bilgisayarın taşınabilirliğini sunan yüksek çözünürlüklü maliyet ve alan tasarrufu sağlayan bilgisayarlardır. AIO bilgisayarlar, tüm masaüstü bileşenlerini tek bir kapalı birimde birleştiren bir bilgisayardır. Geleneksel bir masaüstü bilgisayarla aynı şekilde çalışır, ancak sizi kablo yoğunluğundan kurtarır, çok daha az yer kaplar, taşınabilir ve ergonomiktir. Türkiye'nin teknoloji markası Casper da kurumlar için özel tasarladığı en güncel AIO bilgisayarlar Nirvana A700 ve Nirvana A600 hem bireysel hem de kurumsal kullanım için tüm olanakları bir arada sunuyor.

Kimi kullanıcılar güçlü donanımlara ve üstün performansa sahip bilgisayarları tercih ederken kimi kullanıcılar ev ya da ofis ortamında kullanabilecekleri AIO teknolojisine sahip tümleşik bilgisayarları tercih ediyor. AIO bilgisayarlar, bireysel kullanıcıların olduğu kadar kurumsal kullanıcıların da başlıca tercihlerinden bir tanesi olarak görülüyor. Kompakt yapısı ve modern tasarımıyla birlikte AIO bilgisayarlar kullanıcıların vazgeçilmezi oluyor. Kullanıcıların yerden tasarruf sağlamasını sağlayan AIO bilgisayarların kurulum kolaylığı, taşınabilir yapısı, sağladığı enerji tasarrufu, şık ve düzenli yapısı oldukça fazla tercih edilmelerini sağlıyor.

Casper Nirvana A600 ve Nirvana A700 AIO Bilgisayarlar ile Alandan Tasarruf Edin

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, Nirvana A600 ve Nirvana A700 modelleriyle en güçlü AIO bilgisayar üreten markaların başında geliyor. Performans, düşük enerji tüketimi ve ergonomiyi bir arada sunan Casper Nirvana AIO A700 ve Casper Nirvana AIO A600, estetik ve teknolojik tercihlerinden ödün vermek istemeyen kullanıcıların gözdesi. Casper Nirvana, geniş ve ayarlanabilir ekran yapısının yanı sıra kullanıcıların ihtiyacı olan maksimum verim ve yüksek performansa sahip her iki modeliyle de gözleri üstüne çekiyor.

AIO Bilgisayarların Tercih Edilmesinin 5 Nedeni!

AIO bilgisayarlar, monitör, kasa, bağlantı kablosu vb. diğer tüm bileşenleri kullanıcılarına tek bir kasa içinde ve sadece monitör boyutunda sunan üstün bir teknoloji. Kompakt tasarımı sayesinde AIO bilgisayarlar, alandan tasarruf sağlarken sahip olduğu özellikler ve işlevsel yapısı sayesinde kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın Nirvana AIO A600 ve Nirvana AIO A700 modelleri tüm bu özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Gerek kurumsal gerekse bireysel kullanım tercihlerine hitap eden AIO bilgisayarların birçok avantajı mevcut.

1. Çok az yer kaplıyorlar. AIO bilgisayarların tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri çok az yer kaplıyor oluşu. Casper Nirvana AIO bilgisayarlar bağlantı kabloları, monitör ya da kasa gibi hiçbir gereksinime ihtiyaç duymadan ister evinizde ister iş yerinizde kullanılabiliyor. Tümleşik bilgisayarların sunduğu tüm özelliklerden daha fazlasını sunan Casper Nirvana AIO A600 ve Casper Nirvana AIO A700 modelleriyle kullanıcılar hem alandan tasarruf sağlıyor hem de geniş ekran seçenekleri sayesinde tüm detaylara hakim olabiliyor.

2. Ayarlanabilir stant yapısı sayesinde çok yönlü kullanım imkanı sağlıyor. AIO bilgisayarlarda cihazların yüksekliği, açısı veya eğimi kolayca ayarlanabiliyor. Kullanıcıların her türlü ihtiyacı göz önünde bulundurularak tasarlanan AIO bilgisayarlar, ayarlanabilir stant yapısı sayesinde kullanıcılarına çok yönlü kullanım imkanı sağlıyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın piyasaya çıkarttığı Nirvana AIO A600 ve Nirvana AIO A700 modellerinde bulunan ayarlanabilir "height adjustable stant" yapısı sayesinde kullanıcılar cihazları 90 derece kendi ekseninde döndürebiliyor, ekranın yüksekliğini, eğimini ve döndürme açılarını kendilerine göre kolaylıkla ayarlayabiliyor. Geleneksel bir masaüstü bilgisayarla aynı şekilde çalışan Casper Nirvana AIO modelleri ayrıca, kullanıcıları kablo yoğunluğundan kurtarıyor, bilgisayarların çok daha az yer kaplamasını sağlayarak eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

3. İhtiyaçlara uygun özelleştirilebiliyor. AIO bilgisayarlar da diğer masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar gibi özelleştirmeye ihtiyaç duyuyor. Kullanıcıların tercihleri, bireysel kullanım için de kurumsal kullanım için de farklılaşabiliyor. Casper, Nirvana AIO modelleriyle birlikte kullanıcıları trend tasarımlarla buluştururken Intel® Core™ i9'a kadar işlemci çeşitliliğiyle tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Maksimum verim ve yüksek performans ölçütlerini farklı opsiyonlar ile kullanıcılarına sunan Casper, Nirvana AIO modelleriyle birlikte kullanıcıların kendini özel hissetmesini sağlıyor.

4. Geniş ekran deneyimi ve ergonomik kullanım sağlıyor. Bilgisayar başında uzun süreli vakit geçirmek birçok kullanıcının sağlığında olumsuz durumlara sebebiyet verebiliyor. Özellikle ekran ışıklarının göz yorması, uzun süreli kullanımlarda tüketicilerin en çok sıkıntı yaşadığı konuların başında geliyor. Casper Nirvana AIO bilgisayar tüm bu olumsuz durumları ortadan kaldırıyor. Mavi ışık koruması ile birlikte kullanıcılarına uzun süreli çalışma imkanı Casper Nirvana AIO modelleriyle sağlanmış olurken buna paralel olarak kullanıcı sağlığı da korunmuş oluyor. Casper, Nirvana AIO A600 ve Nirvana AIO A700 modellerinde sunduğu 23.8'' FHD IPS ekran, 250 NIT parlaklık ve geniş görüntüleme açısı ile kullanıcılara geniş ekran deneyimini yaşatırken ayarlanabilir yapısı ile birlikte ergonomik kullanım sağlıyor.

5. Enerji tasarrufu sağlıyor. Piyasaya sunulan yeni modellerde özellikle enerji verimliliğine çok dikkat ediliyor. Casper da bu farkındalıkla piyasaya sürdüğü Nirvana AIO modellerinde kullanıcılarına daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı dolum imkanı sağlıyor. Casper Nirvana AIO modelleri cihaz kapalı durumda olduğunda bile güç tüketimini minimuma indirerek gereksiz güç tüketiminin önüne geçiyor. Bu sayede geniş bir alanı kaplayan eski masaüstü modellerine göre yeni AIO bilgisayar modellerinin enerji tasarrufunda da ön planda olduğu görülüyor.

