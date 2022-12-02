Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücrette ilk toplantı tarihi netleşti

Asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı merak konusu. Yalnızca asgari ücretli çalışanların değil emeklilerin, özel sektör ve kamu çalışanlarının, dul ve yetimlerin aylığını da etkileyecek olan asgari ücrette yeni zammın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk haftasında toplantılarını başlatacak. Enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla asgari ücretin 2023'te ne kadar olacağı konusunda senaryolar netleşiyor. Bu yıl Ocak ayında yapılan yüzde 50 oranındaki zamla birlikte asgari ücret 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, Temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye ulaşmıştı. Peki Yeni asgari ücret görüşmeleri başladı mı? | Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
YENİ ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI MI?
Her yıl Aralık ayında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sendikalarla bir arada yapılan toplantıların sonucunda asgari ücrete yapılacak zammı netleştiriyor. Bu yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından önce yeni bir anket çalışması yapıldığını duyurdu. İşçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit ederek bu beklentilere karşılık verme amacıyla yapılacağı öğrenilenilen 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. Çalışmalar sona erdikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak.
Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bugün bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 7 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Diğer toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.